Addio a Monica Vitti | attrice indimenticabile e icona assoluta di stile

Advertising

RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - meb : Addio #MonicaVitti, ci lascia una delle più grandi attrici italiane, una vera icona, bellissima e talentuosa. Sempl… - RaiNews : Addio a Monica Vitti, aveva 90 anni compiuti da poco - zwoolfe : “addio alla regina del cinema italiano” - CampolongoHospi : RT @RaiCultura: Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo di #RaiC… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Monica

ilGiornale.it

Vitti ha saputo essere tutto e il suo contrari o, ha saputo cambiare registro come nessun altro nella storia cinematografica italiana e come pochissimi altri a livello mondiale. Tutto 'merito' ...Il primo annuncio è stato dato su Twitter da Walter Veltroni: ''Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare cheVitti non c'è più. Lo faccio con grande dolore, ...FIlodiritto ha deciso di ripubblicare una bella intervista che Monica Vitti ha rilasciato a Gianfranco Gramola e alla sua rivista online "Interviste romane" il 28 aprile 1998. Addio, Monica Vitti, che ...Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più (Ticinonline) In mezzo tra le milanesi Valeri e Melato, la romana Vitti tenne alta la bandiera ...