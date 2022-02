Vincenzo Gabriele ucciso in strada dal padre poliziotto | le ultime notizie da Raffadali

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una comunità sconvolta dopo quello che è successo questa mattina. Nessuno riesce a credere che sia potuto succedere eppure è successo. Aveva solo 24 anni ,Rampello, è statooggi, con una quindicina di colpi di arma da fuoco a, nell’Agrigentino. L’omicidio è stato commesso in piazza Progresso. I colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. Per l’omicidio è stato fermato ildella vittima, Gaetano Rampello, 57 anni, unin servizio a Catania. L’uomo avrebbe già confessato. Non si era fermato in piazza, aveva provato a salire su un bus per lasciare il luogo dell’omicidio. Nello zaino che portava, anche la sua pistola d’ordinanza, quella che sarebbe stata usata per compiere l’omicidio. Ma perchè un...