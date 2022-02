Vandali come Karate Kid, muretti distrutti a calci: 'Ora devono pagare i danni' (Di martedì 1 febbraio 2022) ANCONA - Dal Pincio a Largo Belvedere, passando per via Cialdini: i Vandali non danno tregua. Prima le corse con i carrelli, poi il lancio di sedie e bottiglie. Ora sono passati alla distruzione dei ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 1 febbraio 2022) ANCONA - Dal Pincio a Largo Belvedere, passando per via Cialdini: inon danno tregua. Prima le corse con i carrelli, poi il lancio di sedie e bottiglie. Ora sono passati alla distruzione dei ...

Advertising

conterovescio1 : @itsme3791 Certo, poteva essere introdotto anni fa ma il problema è sempre lo stesso: Vandali e persone che non sanno come si usa - Solidandready : @sano80 @OmarMonestier @messveneto Il simbolo rappresenta due V, si scrive V_V e si pronuncia #ViVi Non siamo cosp… - Solidandready : Come al solito la propaganda nazista ci accusa di aver insultato o minacciato. Noi siamo NON VIOLENTI e sfidiamo ch… - gianpadano : C'è qualcun altro che trova strano come quei Genitori (onesti e coraggiosi) appaiano quasi eroici, in questi tempi… - huge1961 : Come i bambini. Fanno i dispetti. Indubbio segno di grande maturità. Finitela! Siete anacronistici più che anarchic… -