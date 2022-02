Stato emergenza covid, Pregliasco: “No proroga? Dati confortanti” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si può pensare ad evitare la proroga dello Stato d’emergenza covid in Italia? “I Dati di oggi ci possono confortare in questo senso ed è anche una decisione che ha un aspetto simbolico”, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, rispondendo all’Adnkronos Salute alle domande sulla possibilità, ventilata da alcuni esponenti del governo, di non prorogare oltre il 31 marzo lo Stato di emergenza. Una scelta “che però – ammonisce l’esperto – non deve far abbassare la guardia perché questo virus rimarrà tra di noi e non dobbiamo considerare solo il fatto che, diventando endemico, non rappresenta un problema perché – spiega il virologo – l’andamento endemico vuol dire giocare con una presenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si può pensare ad evitare ladellod’in Italia? “Idi oggi ci possono confortare in questo senso ed è anche una decisione che ha un aspetto simbolico”, dice il virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano, rispondendo all’Adnkronos Salute alle domande sulla possibilità, ventilata da alcuni esponenti del governo, di nonre oltre il 31 marzo lodi. Una scelta “che però – ammonisce l’esperto – non deve far abbassare la guardia perché questo virus rimarrà tra di noi e non dobbiamo considerare solo il fatto che, diventando endemico, non rappresenta un problema perché – spiega il virologo – l’andamento endemico vuol dire giocare con una presenza ...

