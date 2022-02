Sanremo, chi fu al fianco di Falcone e Borsellino dice no a Saviano: «Che c’entra lui?» (Di martedì 1 febbraio 2022) Entrambi sono perplessi. Sia, Antonio Vullo, l’unico agente sopravvissuto alla strage di via D’Amelio, sia Giuseppe Costanza, l’autista di Giovanni Falcone, non nascondo i dubbi rispetto al ricordo del trentennale della strage di Capaci affidato a Roberto Saviano. «Perché dare voce a Saviano?» «Ricordare le stragi mafiose del ’92 è sempre importante, ma perché dare voce a Roberto Saviano?», si è chiesto Vullo, spiegando che «io avrei preferito che a parlarne fosse il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella». «Dovrebbero dare voce ad altre persone. Mattarella avrebbe potuto parlare a tutta la Nazione. Invece sì Saviano sono scettico», ha proseguito l’agente sopravvissuto, sentito dall’agenzia di stampa Adnkronos. A domandarsi «ma cosa c’entra il Festival di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Entrambi sono perplessi. Sia, Antonio Vullo, l’unico agente sopravvissuto alla strage di via D’Amelio, sia Giuseppe Costanza, l’autista di Giovanni, non nascondo i dubbi rispetto al ricordo del trentennale della strage di Capaci affidato a Roberto. «Perché dare voce a?» «Ricordare le stragi mafiose del ’92 è sempre importante, ma perché dare voce a Roberto?», si è chiesto Vullo, spiegando che «io avrei preferito che a parlarne fosse il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella». «Dovrebbero dare voce ad altre persone. Mattarella avrebbe potuto parlare a tutta la Nazione. Invece sìsono scettico», ha proseguito l’agente sopravvissuto, sentito dall’agenzia di stampa Adnkronos. A domandarsi «ma cosail Festival di ...

