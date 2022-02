Sanremo 2022 | la prima serata con Maneskin e Berrettini | cosa prevede la scaletta ufficiale

Leggi su open.online

(Di martedì 1 febbraio 2022) Manca ormai davvero poco alla 72esima edizione del Festival di. A salire per la terza volta sul palco dell’Ariston come conduttore e direttore artistico sarà Amadeus che alle 20.50 darà ufficialmente inizio all’attesa kermesse canora. Ad affiancarlo laco-conduttrice Ornella Muti, al centro di non poche polemiche e scontri ancordel grande inizio. Saranno 12 i cantanti che si esibiranno in questa, lasciando spazio agli altri 13 nella gara di domani, 2 febbraio. Un viaggio tra generazioni e diversi stili musicali che ancora una volta, ormai in pieno stile Amadeus, cercherà di unire tradizione e innovazione. Da Achille Lauro a Gianni Morandi, da Mahmood e Blanco a Massimo Ranieri, l’ordine di uscitadegli artisti è stato diffuso nella ...