Pubblicare i nomi degli indagati “Guida 2022” tra diritto di cronaca e libertà di stampa fine delle società di web reputation? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) il giornale di oggi riportava la notizia: Settantotto indagati e 35 misure cautelari per falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal governo con il decreto rilancio. La base del crimine era a Rimini. mentre fanpage titolava: Il tribunale di Torino ha messo sotto processo la libertà di stampa e il diritto di cronaca e questa mattina ha condannato il collega Davide Falcioni a 4 mesi di detenzione per violazione di domicilio. Davide, secondo l’accusa e il giudice torinese, nell’esercizio delle sue funzioni di cronista, si sarebbe macchiato di un reato gravissimo: nell’agosto del 2012 entrò insieme ad alcuni attivisti del movimento No Tav nella sede della Geovalsusa s.r.l, che partecipava al consorzio dei costruttori della tratta ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) il giornale di oggi riportava la notizia: Settantottoe 35 misure cautelari per falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal governo con il decreto rilancio. La base del crimine era a Rimini. mentre fanpage titolava: Il tribunale di Torino ha messo sotto processo ladie ildie questa mattina ha condannato il collega Davide Falcioni a 4 mesi di detenzione per violazione di domicilio. Davide, secondo l’accusa e il giudice torinese, nell’eserciziosue funzioni di cronista, si sarebbe macchiato di un reato gravissimo: nell’agosto del 2012 entrò insieme ad alcuni attivisti del movimento No Tav nella sede della Geovalsusa s.r.l, che partecipava al consorzio dei costruttori della tratta ...

L_B_1998 : @thatchiaras Ma, infatti, potrei pubblicare quattro volte questo stesso tweet cambiando solo i nomi, per me nessuno… - vinruot : @fantedispade @eccegiufa @elidacomasio Decine addirittura? Senza pubblicare i nomi, scriva per favore una lista deg… - MarcoMassimili6 : RT @poliziadistato: #PoliziaPostale Foggia e Roma hanno arrestato un 21enne per pornografia minorile in cui erano coinvolti adolescenti tra… - jjterza73 : @DottorWatson Pubblicare i nomi in grassetto sui maggiori quotidiani. - MarcoRCapelli : @FmMosca Io direi che dovremmo pubblicare un elenco con i loro nomi. Che sono sì pubblici, ma non abbastanza conosciuti. -