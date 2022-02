Paolo Graziosi | l’attore ha chiuso il sipario dietro di sé

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se ne è andato «fuori scena», magari borbottando come tante volte lo si è visto in palcoscenico,. Aveva 83 anni, un fisico sempre asciutto e nervoso: il Covid si è aggiunto ad un’altra patologia, chiudendo ildi lui. Un attore bravo e intelligente, dovunque si esibisse. Non ha mai fatto interpretazioni «casuali»: al cinema era stato nei primi esplosivi film di Bellocchio, come nell’ultimo di Nanni Moretti, Tre piani. E in mezzo Sorrentino e Martone tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Vicenza - È morto l'attore. L'interprete si è spento questa mattina all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Aveva 82 anni. La famiglia ha fatto sapere di voler 'omaggiare l'artista insieme a tutte le persone che lo ...Marco Giusti per Dagospia9 Lo avevamo visto da poco in 'Tre piani' di Nanni Moretti in un ruolo difficile e ambiguo, ne 'Il divo' diSorrentino come Aldo Moro, soprattutto in 'Veloce come ...Paolo Graziosi è nato a Rimini il 25 gennaio del 1940 sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia ed ha mosso i suoi primi passi negli anni '60.