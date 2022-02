“Nessuno dimenticherà”. Lutto in tv, morto lo storico giornalista Rai. Se ne va un pezzo d’Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 92 anni Tito Stagno, giornalista e storico volto della Rai. In tanti ricorderanno il suo volto in uno dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese: l’allunaggio nel luglio del 1969. Ma sarebbe riduttivo ricordarlo solo per quello, in fondo la sua carriera è stata anche ben altro. Tuttavia quello che è passato alla storia è quel momento: la notte in cui l’uomo toccò per la prima volta la Luna. Ma anche quel battibecco passato alla storia con Ruggero Orlando, collegato da Houston. Come qualcuno ricorderà, i due non si trovarono d’accordo sul momento preciso dell’allunaggio degli astronauti dell’Apollo. Nel corso degli anni è emerso che Tito Stagno annunciò l’allunaggio circa 56 secondi prima dell’effettivo allunaggio e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)nel mondo del giornalismo: èa 92 anni Tito Stagno,volto della Rai. In tanti ricorderanno il suo volto in uno dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese: l’allunaggio nel luglio del 1969. Ma sarebbe riduttivo ricordarlo solo per quello, in fondo la sua carriera è stata anche ben altro. Tuttavia quello che è passato alla storia è quel momento: la notte in cui l’uomo toccò per la prima volta la Luna. Ma anche quel battibecco passato alla storia con Ruggero Orlando, collegato da Houston. Come qualcuno ricorderà, i due non si trovarono d’accordo sul momento preciso dell’allunaggio degli astronauti dell’Apollo. Nel corso degli anni è emerso che Tito Stagno annunciò l’allunaggio circa 56 secondi prima dell’effettivo allunaggio e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ...

