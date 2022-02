"Mi vedevo sulla forca". L'incubo di Latorre durato 3.638 giorni (Di martedì 1 febbraio 2022) In India i due marò italiani rischiavano la pena di morte, considerati terroristi per un reato che non avevano commesso Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) In India i due marò italiani rischiavano la pena di morte, considerati terroristi per un reato che non avevano commesso

Marò Latorre: 'Un incubo di 3.638 giorni ma finalmente sono libero, mi vedevo già sulla forca' Che sensazione si prova? 'Mi sono immaginato sulla forca, sì, perché per come era l'accanimento nei nostri confronti mi faceva pensare che nei nostri confronti la condanna fosse già stata scritta'. ...

"Mi vedevo sulla forca". L'incubo di Latorre durato 3.638 giorni il Giornale "Mi vedevo sulla forca". L'incubo di Latorre durato 3.638 giorni Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha messo un punto fermo sulla vicenda: non ci sarà alcun processo in Italia. I due marinai non hanno commesso alcun reato e la sentenza di ...

