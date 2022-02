Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Siate pronti! Questo tempo è un bivio” (Di martedì 1 febbraio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci conosce bene e sa quali sono le nostre mancanze, perciò ci richiama a fare buon uso di un mezzo essenziale per il nostro cammino di fede. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 febbraio 2022) La Madonna anel suoper oggi, ci conosce bene e sa quali sono le nostre mancanze, perciò ci richiama a fare buon uso di un mezzo essenziale per il nostro cammino di fede. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera., che dura dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Trascorrete più tempo nella preghiera” - Antonio76150413 : AVVISO AI NAVIGANTI Ancora un messaggio inviato dalla Madonna in Medjugorje: 'Figlioli, pregate per la pace'.… - CiaoKarol : Padre Livio (Radio Maria): La Madonna scende dal Cielo sulla terra, per pregare con noi e per noi: Cari amici, scri… - KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Desidero che tutti sentiate la gioia” - ilViandante : #Medjugorje, messaggio a Marija del 25 Gennaio 2022: 'Vegliate nella preghiera e siate decisi nel bene.' (il messag… -