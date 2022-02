Lulù Selassié scatenata nella notte | se la prende anche con gli autori del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022)nuova puntata del GF Vip 6, quella andata in onda lunedì 31 gennaio 2022, Alfonso Signorini ha fatto diverse comunicazioni. Intanto, ovviamente, ha aperto la diretta con il famoso triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Poi il colpo di scena servito dal pubblico: tra Delia Duran vs Soleil Sorge e Giucas Casella al primo televoto verso la finale del GF Vip 6 i telespettatori, parole del conduttore, hanno fatto una scelta imprevista preferendo con il 52% di voti la new entry della Casa e moglie di Alex Belli. Solo il 36%, invece per la sua rivale e influencer, al reality show di Canale 5 da oltre 4 mesi. Quindi, dopo la sorpresa e la gioia della stessa Delia Duran, ha aperto un altro televoto con la domanda “Chi vuoi in finale?”. Il vip più votato tra lei, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri sarà il primo finalista di questa ...