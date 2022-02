Liguria, 5 incendi hanno colpito la regione nella notte (Di martedì 1 febbraio 2022) Colpita da diversi incendi nella notte la regione Liguria. Sono ben 5 i roghi che hanno interessato il territorio ligure in diverse province. Ora i soccorritori sono a lavoro sul monte Moro a Genova contro un incendio che minaccia le abitazioni. Le fiamme sono alimentate anche dal forte vento che soffia su tutta la regione. Gli incendi in Liguria e le fiamme sul monte Moro “Stiamo lavorando con tutta la nostra squadra e i vigili del fuoco. La situazione è critica ma non abbiamo persone evacuate se non quelle in via precauzionale. Il forte vento ci tiene in apprensione, sarà una giornata di apprensione, stiamo lavorando con la massima allerta“. Queste le parole dell’assessore alla Protezione civile di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Colpita da diversila. Sono ben 5 i roghi cheinteressato il territorio ligure in diverse province. Ora i soccorritori sono a lavoro sul monte Moro a Genova contro uno che minaccia le abitazioni. Le fiamme sono alimentate anche dal forte vento che soffia su tutta la. Gliine le fiamme sul monte Moro “Stiamo lavorando con tutta la nostra squadra e i vigili del fuoco. La situazione è critica ma non abbiamo persone evacuate se non quelle in via precauzionale. Il forte vento ci tiene in apprensione, sarà una giornata di apprensione, stiamo lavorando con la massima allerta“. Queste le parole dell’assessore alla Protezione civile di ...

