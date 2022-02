L’Eredità 1 febbraio 2022, prima Ghigliottina per Benedetta: ecco com’è andata (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio 2022, a presentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è stata una nuova campionessa: la giovane Benedetta. Presentatasi alla Ghigliottina con 180.000 euro, dopo due dimezzamenti si è trovata a concorrere per 45.000 euro. La neo-campionessa s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Assegno Andare Quadro Desiderio Reparto. Al termine del minuto durante il quale ha potuto riflettere, Benedetta ha scritto la sua parola, sottolineando che è stata l’unica parola che l’è venuta in mente. La parola scelta da Benedetta quest’oggi è stata Bianco. Ma quest’oggi, a differenza di ieri, la campionessa non ha indovinato la parola misteriosa scelta dagli ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella puntata di oggi, martedì 1, a presentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è stata una nuova campionessa: la giovane. Presentatasi allacon 180.000 euro, dopo due dimezzamenti si è trovata a concorrere per 45.000 euro. La neo-campionessa s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Assegno Andare Quadro Desiderio Reparto. Al termine del minuto durante il quale ha potuto riflettere,ha scritto la sua parola, sottolineando che è stata l’unica parola che l’è venuta in mente. La parola scelta daquest’oggi è stata Bianco. Ma quest’oggi, a differenza di ieri, la campionessa non ha indovinato la parola misteriosa scelta dagli ...

Advertising

Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Rispolverate il rampino e mettete le mani su un bel bottino di screenshot in UNCHARTED: Raccolta – L’Eredità dei Ladri,… - ArmandaGelsomin : RT @PlayStationIT: Rispolverate il rampino e mettete le mani su un bel bottino di screenshot in UNCHARTED: Raccolta – L’Eredità dei Ladri,… - xMagiiax : Inviate su Instagram i vostri screenshot di UNCHARTED: Raccolta - L'Eredità dei Ladri con l'hashtag #Play4Share ent… - PlayStationIT : Rispolverate il rampino e mettete le mani su un bel bottino di screenshot in UNCHARTED: Raccolta – L’Eredità dei La… - ipsicosomatica : Cosa lasciamo ai nostri figli? Cosa lascia internet? In questa educazione relazionale e tecnologica, è tempo di int… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità febbraio L'Eredità 31 gennaio, Enrico è il nuovo campione: ecco quanto ha vinto Marida Caterini