Lazio, Sarri non conosceva Cabral: ora dovrà plasmarlo (Di martedì 1 febbraio 2022) Il colpo last minute della Lazio è stato Cabral dallo Sporting, calciatore che Sarri neanche conosceva Arrivato tra lo scetticismo generale, compreso quello di Maurizio Sarri, Jovane Cabral, unico acquisto del mercato invernale della Lazio, vuole conquistare i biancocelesti e affermarsi con le qualità tipiche del suo repertorio: dribbling, strappi e velocità. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Cabral ama giocare sull’esterno o in appoggio ad una punta, potrebbe dunque essere una valida alternativa a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Difficile immaginarlo come centravanti (e per questo Sarri, che ne invocava uno a gran voce da tempo, è rimasto scottato). Nello Sporting Lisbona ha collezionato 97 presenze con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Il colpo last minute dellaè statodallo Sporting, calciatore cheneancheArrivato tra lo scetticismo generale, compreso quello di Maurizio, Jovane, unico acquisto del mercato invernale della, vuole conquistare i biancocelesti e affermarsi con le qualità tipiche del suo repertorio: dribbling, strappi e velocità. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola,ama giocare sull’esterno o in appoggio ad una punta, potrebbe dunque essere una valida alternativa a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Difficile immaginarlo come centravanti (e per questo, che ne invocava uno a gran voce da tempo, è rimasto scottato). Nello Sporting Lisbona ha collezionato 97 presenze con ...

