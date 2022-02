Il dominio delle stablecoin USDC di Circle aumenta mentre quello di Tether diminuisce (Di martedì 1 febbraio 2022) L'USDC di Circle, che è la seconda stablecoin al mondo per capitalizzazione di mercato, è in costante crescita e sta erodendo il dominio di Tether (USDT), che è attualmente la più grande stablecoin per capitalizzazione di mercato. La quota di Circle nel mercato si attesta a circa il 30% dopo aver raggiunto il traguardo di 50 miliardi di dollari di circolazione. Il mutevole panorama delle stablecoin Poiché la dinamica del panorama delle stablecoin cambia costantemente, una tendenza è molto chiara, ed è la diminuzione del dominio di Tether. Circle, che è il principale rivale di Tether, ha raggiunto oggi i 50 miliardi di coin ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 1 febbraio 2022) L'di, che è la secondaal mondo per capitalizzazione di mercato, è in costante crescita e sta erodendo ildi(USDT), che è attualmente la più grandeper capitalizzazione di mercato. La quota dinel mercato si attesta a circa il 30% dopo aver raggiunto il traguardo di 50 miliardi di dollari di circolazione. Il mutevole panoramaPoiché la dinamica del panoramacambia costantemente, una tendenza è molto chiara, ed è la diminuzione deldi, che è il principale rivale di, ha raggiunto oggi i 50 miliardi di coin ...

