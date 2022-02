Il battesimo di Achille Lauro: live sul palco di Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) Il battesimo di Achille Lauro: comincia col botto questa 72 edizione del Festival di Sanremo 2022. La sua canzone, “Domenica”, è un riferimento alla religione. Il pezzo, scritto insieme al cantautore napoletano Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, è nel suo stile. Si presenta in soli pantaloni in ecopelle di Gucci, con un fiore in mano. Conclude la sua performance con un battesimo, che ha fatto discutere nel giro di pochi minuti. “Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah”. Per Achille ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildi: comincia col botto questa 72 edizione del Festival di2022. La sua canzone, “Domenica”, è un riferimento alla religione. Il pezzo, scritto insieme al cantautore napoletano Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, è nel suo stile. Si presenta in soli pantaloni in ecopelle di Gucci, con un fiore in mano. Conclude la sua performance con un, che ha fatto discutere nel giro di pochi minuti. “Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio. Che dio ci protegga. Hallelujah”. Per...

