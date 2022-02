I mercati | che amano la stabilità | sono felici per il Mattarella bis

Leggi su panorama

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il ritorno disul colle più alto di Roma piace aifinanziari, che tifano sempre per la: tuttavia, la situazione politica e la sua evoluzione pongono una serie di incognite sulle quali gli investitori professionali si continuano a interrogare. Il beneficio per i titoli di Stato italiani dovrebbe essere immediato. “La rielezione di Sergioa presidente della Repubblica e la riconferma di Mario Draghi a capo del governo rappresentano il risultato migliore che l’Italia potesse sperare per i prossimi 12 mesi”, osserva Annalisa Piazza, fixed income research analyst di MFS Investment Management. “Con queste premesse, i Btp dovrebbero beneficiare di una nuovae dell'integrità delle due figure più importanti sulla scena politica. Nel breve periodo, potrebbe ...