Gf Vip | Soleil e Manila ai ferri corti | ' Tutto contro di me' Ma da Katia arriva un messaggio di pace

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che può tornare nella Casa è... SOLEIL! #GFVIP o - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - UBrignone : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che la VIP che può tornare nella Casa è... SOLEIL! #GFVIP o - annae4964 : RT @MattyInterista: GF Vip - 3.581 mln e il 23% BOOOM... Fate una statua ad Anastasia soleil sorge ?? #gfvip #teamsoleil #solearmy - FrancyLap : RT @MattyInterista: GF Vip - 3.581 mln e il 23% BOOOM... Fate una statua ad Anastasia soleil sorge ?? #gfvip #teamsoleil #solearmy -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Gf, lite tra Manila eL'ex Miss Italia pensa che Sole faccia sempre la vittima e si senta la protagonista indiscussa mai disposta a chiedere scusa quando sbaglia. L'influencer però è ormai ......definisce Manila come una 'provocatrice'. Vero Nathalie può essere una provocatrice, ma Alfonso Signorini da la sua chiave di lettura 'Ricordatevi che i provocatori al Gfvanno protetti ...Nell’ultimo appuntamento mensile con il Gf Vip, Alfonso Signorini ha riaperto l’argomento ‘Alex Belli’, mostrando a Delia e a Soleil le risposte date dall’attore in un’intervista in cui parlava dei ...Anche ieri sera protagonisti della diretta del Grande Fratello Vip 6 sono stati Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Per l’ennesima volta i tre hanno avuto modo di confrontarsi, e naturalmente i ...