GF Vip | Alessandro Basciano contro Delia | Sei folgorata

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Al 'Grande Fratello Vip' Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano: 'Continui a fissare Delia' #grandefgratellovi… - MediasetTgcom24 : Al 'Grande Fratello Vip' Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano: 'Continui a fissare Delia'… - ColettiMrosaria : Ecco che i veri vip vengono fuori: Sophintia - Soleil - Jess - Alessandro - haimé con dispiacere Lulù. Sarebbero st… - globne : Gianluca Costantino e Alessandro Basciano nella sauna del Grande Fratello Vip: Poco dopo le 20, Gianluca Costantino… - globne : Gianluca, Antonio e Alessandro si allenano nella casa del Grande Fratello Vip: Pare esserci un po' di incoerenza da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

Ilpiù votato sarà il primo finalista di questa edizione 01.25 Delia, Katia, Davide e Manila in ... 01.12 Davide - Katia, Soleil - Katia 01.07 Katia - Davide,- Sophie, Delia - Manila, ...Scoppia in diretta, durante la 39esima puntata del Grande Fratello, una nuova lite tra le due ex (?) amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge . Signorini ripercorre ...insospettisce anche...Qualche ora fa, infatti, si [ ] L'articolo GF Vip, scontro di fuoco tra Alessandro e Delia: "Non ti ho mai considerato qua dentro", scintille in cucina è apparso nella sua versione originale sul sito ...Scoppia in diretta, durante la 39esima puntata del Grande Fratello Vip, una nuova lite tra le due ex (?) amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge. A dire la sua in tutta questa vicenda è Katia Ricciarelli ...