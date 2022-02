Fabrizio Moro | “Mi drogavo per staccarmi dalla realtà”

Leggi su cityroma

(Di martedì 1 febbraio 2022) A Il Messaggeroha confessato per la prima volta alcuni dettagli sul periodo più buio della sua vita, quello in cui fu segnato dall’uso di droghe e sostanze stupefacenti.: la droganon ha fatto segreto di aver vissuto un periodo particolarmente difficile a causa del suo abuso da sostanze stupefacenti. Il cantante sarebbe riuscito a salvarsi grazie al suo amore per la musica e al suo desiderio di formare una famiglia (ha due figli, Anita e Libero, natirelazione naufragata con Giada Domenicone). “Io feci uso di stupefacenti perché cercavo tramite le droghe un distacco. Iniziai a stare male, avevo paura di morire, di fare la fine di alcuni miei amici. Mi salvai grazie alla ...