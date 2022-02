Basket, Eurocup 2021/2022: la Virtus Bologna si arrende in casa, Buducnost prevale 62-68 (Di martedì 1 febbraio 2022) La Virtus Bologna esce sconfitta dalla dodicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022. Le Vu Nere sono costrette ad abdicare tra le mura amiche contro la forte formazione del Buducnost, che s’impone per 62-68 al termine di un match obiettivamente condotto dall’inizio alla fine. Sfuma per gli emiliani l’aggancio in classifica ai montenegrini. I padroni di casa ci hanno provato soprattutto durante il secondo e l’ultimo quarto ad imbastire la rimonta. Ogni volta però sono stati ricacciati indietro dalle triple degli avversari, veramente infallibili questa sera sotto questo aspetto. Per la formazione bolognese i migliori sono Jaiteh (19 punti) e Cordinier (16 punti), ultimi ad arrendersi anche nella frazione finale. Dall’altra parte sontuosa la ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Laesce sconfitta dalla dodicesima giornata del gruppo B di. Le Vu Nere sono costrette ad abdicare tra le mura amiche contro la forte formazione del, che s’impone per 62-68 al termine di un match obiettivamente condotto dall’inizio alla fine. Sfuma per gli emiliani l’aggancio in classifica ai montenegrini. I padroni dici hanno provato soprattutto durante il secondo e l’ultimo quarto ad imbastire la rimonta. Ogni volta però sono stati ricacciati indietro dalle triple degli avversari, veramente infallibili questa sera sotto questo aspetto. Per la formazione bolognese i migliori sono Jaiteh (19 punti) e Cordinier (16 punti), ultimi adrsi anche nella frazione finale. Dall’altra parte sontuosa la ...

