ASCOLTI TV 31 GENNAIO 2022 | CHIUDE NON MI LASCIARE | GFVIP | REPORT | VID | P5 | GEO

(Di martedì 1 febbraio 2022)TV 31· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina Sanremo – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival + Ignoti – xNon mi– x x x xVia delle Storie + RN24 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – xGF Vip – x x x xGF N+L + Tg5 – x Heartland – xTg2 – xRadio 2 Social Club – xTg2 ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 31 gennaio 2022: #GFVip, #Nonmilasciare, #Report, dati #Auditel e #share - zazoomblog : Ascolti tv ieri lunedì 31 gennaio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #lunedì #gennaio #auditel - fains : 10-11-12 gennaio: ascolti top - fains : 3-7 gennaio: ascolti medi - aleterla : @AndreaPicariel La stampa li elogia dai primi ascolti di metà gennaio, sono molto in attesa per loro (e sono anche… -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI GENNAIO

Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, lunedì 312022 !Tv 312022: dati di ascolto di ieri in prima serata Mediaset Ieri sera, lunedì 312022 , ...Annamaria Crasti e Claudio Fragiacomo " Il 27, Giornata della Memoria. Per onorare la data,... mentre le parole di Delbello salivano di pathos, salivano anche gli, in diretta. Nei ...Ascolti Tv lunedì 31 gennaio 2022. Torna l’appuntamento giornaliero con gli ascolti televisivi. I dati saranno disponibili dalle ore 10.00 di oggi relativi a tutte le principali reti televisive ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 31 gennaio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la fiction Non mi lasciare. Su Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 Report. Su ...