Zanoncello | sprint d' argento in Turchia Bernal | un supporto ortopedico per recuperare

In Turchia, nel gp Megasaray, il miglior piazzamento: lo coglie il giovane Enricodella ... nell'ultima prova del Challenge Maiorca, quinto posto per il neopro Luca Colnaghi nello...Domenica avara con i ciclisti italiani. In Turchia, nel gp Megasaray, il miglior piazzamento: lo coglie il giovane Enrico Zanoncello della Bardiani Csf, secondo alle spalle del norvegese Tord Gudmesta ...