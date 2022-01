Proposta di nozze ad alta quota per Romee Strijd

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ho detto sì” ha scritto semplicementeper condividere la sua gioia sui social. La top model, ex angelo di Victoria’s Secret, ha ricevuto ladida Laurens van Leeuwen con cui fa coppia da 12 anni. Come da copione, lui si è inginocchiato con l’anello in mano e ha fatto la fatidica domanda e lei non se l’è certo fatta ripetere due volte. Su Instagram ha poi postato le foto del momento magico, per far sognare i follower. La storia d’amore dei futuri sposie Laurens van Leeuwen sono una coppia rodatissima. Stanno insieme da ben 12 anni, da quando lei era appena 15enne.è una supermodella olandese che durante la sua carriera ha calcato le passerelle delle case di moda più prestigiose tra cui Alexander McQueen, Balmain, ...