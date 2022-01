Pattinaggio artistico | Daniel Grassl | “Ho un obiettivo per Pechino 2022 In futuro devo scegliere quanti quadrupli inserire”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Da Merano a. Si sta per coronare il sogno di, atleta di punta della Nazionale italiana dipronto ad affrontare per la prima volta in carriera i Giochi Olimpici Invernali, in scena nella Capitale cinese dal 3 al 20 febbraio. Un appuntamento fondamentale arrivato proprio nella stagione dell’exploit definitivo. In cinque delle competizioni internazionali a cui ha partecipato fino a questo momento, il pattinatore delle Fiamme Oro seguito da Lorenzo Magri e stanziato a Egna presso la Young Goose Academy ha centrato infatti il podio in ben quattro occasioni, segnando due prime volte notevoli, ovvero il terzo posto alla terza tappa del Grand Prix svolta a Torino e, soprattutto, la medaglia d’argento conquistata ai ...

Sognava di fare l'attore e in un certo senso, Daniel Grassl, quando è sul ghiaccio è una star. Il diciannovenne di Merano, argento europeo, guarda a Pechino come a un grande palcoscenico ...