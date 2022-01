L’indice di pace di un paese ce lo indica l’analisi dei giornali basata su big data e AI

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Esiste un Indice dellaglobale (Gpi) che prova a classificare i paesi in base alla loro “pacificità”. Per stilare questa classifica i ricercatori del Cnr di Pisa e l’Università di Stoccolma hanno utilizzo i bigdi una piattaforma supportata da Google e strumenti di Intelligenza artificiale dando vita a una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista Epjscience. Qual è il primodella classifica? L’Islanda, che merita il titolo dipiù pacifico su questa base. L’ultimo della lista è l’Afghanistan. L’Italia si colloca al 32esimo posto. LEGGI ANCHE >>> Il voyeurismostico sul ritorno a Cogne di Annamaria Franzoni Indice dellaglobale (Gpi), in che modo viene stilata la classifica Un nuovo Gpi viene prodotto ogni anno ...