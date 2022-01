Green Pass e obblighi. In arrivo nuove regole a Febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovi provvedimenti saranno presi nelle prossime ore. Infatti con il 31 gennaio scadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all’aperto e la chiusura forzata delle discoteche. L’indicazione prevalente è quella di prorogare le misure per almeno un mese.Misure urgenti che verranno prese riguardano anche la scuola. Al momento chi ha il Green Pass rafforzato rientra dall’autosorveglianza senza dover fare il tampone. Al vaglio due nuove ipotesi: estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori: la classe va in didattica a distanza a partire da 3 contagi mentre con 2 positivi rimarrà a casa solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120 giorni e non ha fatto il booster o chi è guarito da più di 120 giorni. Per chi andrà in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovi provvedimenti saranno presi nelle prossime ore. Infatti con il 31 gennaio scadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all’aperto e la chiusura forzata delle discoteche. L’indicazione prevalente è quella di prorogare le misure per almeno un mese.Misure urgenti che verranno prese riguardano anche la scuola. Al momento chi ha ilrafforzato rientra dall’autosorveglianza senza dover fare il tampone. Al vaglio dueipotesi: estendere alle elementari legià in vigore per medie e superiori: la classe va in didattica a distanza a partire da 3 contagi mentre con 2 positivi rimarrà a casa solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120 giorni e non ha fatto il booster o chi è guarito da più di 120 giorni. Per chi andrà in ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - GiovaQuez : A Novara protesta contro il green pass e, di nuovo, accostamento con la shoah. Mi vergogno per voi pensando alle fa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - cazzutarella : @italexit9 No green pass libertà rifiuto tessera verde sostengo draghi stain speranza in galera. ???? - MeTheRealSeeker : RT @madforfree: Ma si può sentire una ex rappresentante delle Istituzioni dire candidamente a un giornalista: “Ma quando lei ha sentito il… -