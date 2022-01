Fiamme in un ex hotel di via Borgo Palazzo, distrutto parte del penultimo piano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bergamo. I vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 17, di lunedì 31 gennaio per domare un incendio nell’ex struttura alberghiera in via Borgo Palazzo. Le Fiamme hanno distrutto parte del penultimo piano della struttura abbandonata, spente le Fiamme i vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica degli ambienti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bergamo. I vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 17, di lunedì 31 gennaio per domare un incendio nell’ex struttura alberghiera in via. Lehannodeldella struttura abbandonata, spente lei vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica degli ambienti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Bergamo.

Fiamme in un ex hotel di via Borgo Palazzo, distrutto parte del penultimo piano BergamoNews.it Bergamo, incendio nell'hotel abbandonato di Borgo Palazzo Era rimasto abbandonato e poi era stato venduto. Lunedì 31 gennaio, alle 17, nella struttura alberghiera abbandonata in via Borgo Palazzo, c'è stato un incendio. A fuoco è andato il penultimo piano de ...

