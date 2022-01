Fa sempre più caldo, ma a chi importa? Certo non alla politica, né al Colle (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mentre a Roma va in scena lo squallido teatrino della politica, nel nord Italia si sta registrando uno dei più assurdi inverni a memoria d’uomo. Non piove, non nevica, non fa nulla, solo moderato gelo. Solo cielo sereno, drammaticamente sereno dalla mattina alla sera: quello che solo gli stupidi chiamano ancora “bel tempo”. A Torino l’ultimo giorno di neve è stato l’8 dicembre, zero a gennaio e nulla è previsto fino a metà febbraio. La Pianura Padana è sempre più una camera a gas con la gente che muore con il Covid e non già per il Covid. Sembra la Terra che si ribella all’uomo, che gliela fa pagare, allestendo uno scenario distopico. I grandi laghi registrano portate da estate avanzata: “il lago di Como registra -66%, Iseo -33%, mentre nel Lago Maggiore l’ammanco è di 50 milioni di metri cubi”. E manca l’acqua al Po, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mentre a Roma va in scena lo squallido teatrino della, nel nord Italia si sta registrando uno dei più assurdi inverni a memoria d’uomo. Non piove, non nevica, non fa nulla, solo moderato gelo. Solo cielo sereno, drammaticamente sereno dmattinasera: quello che solo gli stupidi chiamano ancora “bel tempo”. A Torino l’ultimo giorno di neve è stato l’8 dicembre, zero a gennaio e nulla è previsto fino a metà febbraio. La Pianura Padana èpiù una camera a gas con la gente che muore con il Covid e non già per il Covid. Sembra la Terra che si ribella all’uomo, che gliela fa pagare, allestendo uno scenario distopico. I grandi laghi registrano portate da estate avanzata: “il lago di Como registra -66%, Iseo -33%, mentre nel Lago Maggiore l’ammanco è di 50 milioni di metri cubi”. E manca l’acqua al Po, ...

