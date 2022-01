Clamoroso Zapata | un club vuole acquistarlo in queste ultime ore!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Duvanpotrebbe seriamente lasciare l’Atalanta! Già, il forte centravanti colombiano è finito nel mirino di undi Premier League e l’ex Sampdoria potrebbe decidere a sorpresa di accettare la sua corte. Gasperini e tutti i tifosi della Dea sperano davvero che tutto ciò non diventi realtà: hanno troppo bisogno del “Ternero“, delle sue giocate, dei suoi numeri e, soprattutto dei suo gol. Ma attenzione alle sorprese! Duvanpuò lasciare l’Atalanta: uninglese si è fiondato su di lui! Duvan, calciomercato, Atalanta Ilinglese in questione è niente di meno che il Newcastle. Ai Magpies serve necessariamente un attaccante di peso, che sappia far valere la sua stazza in area di rigore ma che sappia anche buczre la rete con una certa regolarità. E il ...