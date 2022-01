Chi è Sophie Codegoni? Età, altezza, fidanzato e Instagram (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, all’altezza, al fidanzato, a dove seguirla sui social e Instagram. Chi è Sophie Codegoni Nome e Cognome: Sophie Ginevra Codegoni Data di nascita: 22 dicembre 2000 Luogo di Nascita: Riccione Età: 20 anni altezza: 171 cm Peso: informazione non disponibile Segno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, all’, al, a dove seguirla sui social e. Chi èNome e Cognome:GinevraData di nascita: 22 dicembre 2000 Luogo di Nascita: Riccione Età: 20 anni: 171 cm Peso: informazione non disponibile Segno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ride80Free : Chi sono quelli che non fanno niente in cucina Lulu Soleil Sophie Katia Gian Baru Gianluca Antonio #GFvip - Luna230791 : RT @Soleilcentrica: Parlano di sophie e alessandro Miriana: Si avvicinano a lei (soleil) e cambiano in peggio (gesto di caduta), anche davi… - succhino_ : RT @ChaanelChanel: Sophie su delia: 'dice che è umana, si riempe la bocca e poi in diretta ha il coraggio ah quella è sporca' Soleil: 'ma t… - BiondoGiuly : RT @Soleilcentrica: Parlano di sophie e alessandro Miriana: Si avvicinano a lei (soleil) e cambiano in peggio (gesto di caduta), anche davi… - chiamamipernom : RT @Soleilcentrica: Parlano di sophie e alessandro Miriana: Si avvicinano a lei (soleil) e cambiano in peggio (gesto di caduta), anche davi… -