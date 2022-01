Borsa in forte rialzo: il Mattarella bis trascina i mercati (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Borsa di Milano ha aperto in forte rialzo, oggi 31 gennaio 2022, in linea con gli altri listini europei, dopo il voto per il Quirinale con la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Il primo indice Ftse Mib avanza dell'1,84% a 27.055 punti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 125 punti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladi Milano ha aperto in, oggi 31 gennaio 2022, in linea con gli altri listini europei, dopo il voto per il Quirinale con la rielezione di Sergioa Presidente della Repubblica. Il primo indice Ftse Mib avanza dell'1,84% a 27.055 punti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 125 punti L'articolo proviene da Firenze Post.

