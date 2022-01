Al via Amazon Launchpad Sustainability Accelerator per startup

Leggi su fmag

(Di lunedì 31 gennaio 2022)e Eit Climate-Kic, community che affronta il cambiamento climatico attraverso l’innovazione, annunciano oggi il lancio di, un programma di dodici settimane creato appositamente per sostenere leemergenti che stanno sviluppando prodotti sostenibili e desiderano crescere velocemente. Il programma viene lanciato in un contesto storico in cui i clienti sono sempre più interessati ad acquistare in modo sostenibile: “negli store online diin Europa, nel gennaio 2022, i clienti hanno acquistato più del doppio dei prodotti Climate Pledge Friendly rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente”, spiegain una nota....