"Uno dei momenti più dolorosi e duri". Roby Facchinetti in lacrime per D'Orazio, Mara commossa (Di domenica 30 gennaio 2022) Roby Facchinetti in lacrime a Domenica In: il frontman dei Pooh si è commosso al ricordo della fase iniziale della pandemia e dell'amico scomparso due anni fa, Stefano D'Orazio. Quest'ultimo, suo compagno di band, è morto di Covid nell'ottobre 2020. Facchinetti, nella primavera di due anni fa, quando il virus aveva iniziato a diffondersi e fare vittime, proprio in video-collegamento con Mara Venier presentò il brano "Rinascerò, Rinascerai", composto con l'amico e collega, per le vittime di Bergamo. Rivivendo quei momenti, il frontman dei Pooh ha iniziato a piangere: "Queste immagini sono molto forti. Quello era uno dei momenti più dolorosi e duri, anche perché nella mia città non si capiva esattamente cosa ..."

