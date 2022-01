Ultras juventini contro la Fiorentina: “Non contate nulla!” (Di domenica 30 gennaio 2022) La risposta dei tifosi juventini al duro comunicato della Fiesole circa il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus non si è fatta attendere più di tanto e le foto hanno già fatto il giro del web: Juventus Tifosi FiorentinaFuori dai cancelli dell’Artemio Franchi è stato appeso un duro striscione degli Ultras bianconeri, i Vikings, contro la società viola e i suoi tifosi che recita così: “Di Firenze vanto e gloria?! Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c….!“ Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) La risposta dei tifosial duro comunicato della Fiesole circa il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus non si è fatta attendere più di tanto e le foto hanno già fatto il giro del web: Juventus TifosiFuori dai cancelli dell’Artemio Franchi è stato appeso un duro striscione deglibianconeri, i Vikings,la società viola e i suoi tifosi che recita così: “Di Firenze vanto e gloria?! Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che nonun c….!“ Matteo Brignone

Advertising

reartuCabral : @Andrea44cssm @DucadiMolinelli @sportface2016 @emme1908 voi juventini siete gli ultimi che potete parlare, i più ra… - The_Huge_ : @sportface2016 Ma come cazzo si fa a riportare i comunicati di sta gente? E non parlo degli ultras fiorentini, ma d… - potererossonero : @giuliaaoliveroo @fabianisimone @FabDellaValle Bene, ci hai dato la conferma diretta che i tuoi, che dovrebbero far… - calfra22 : @1897jjj Anche quando non c'entra nulla volete dare colpa ai capi ultras juventini e alla dirigenza bianconera! -