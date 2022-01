Tina e Gemma litigano anche a Verissimo, Silvia Toffani stremata: “Sto sudando” (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ durato praticamente 3 minuti il collegamento in serenità che Silvia Toffanin aveva aperto con lo studio di Uomini e Donne, dove Tina e Gemma, si sono “collocate” per l’intervista con Verissimo. Chi pensava che per l’occasione, Tina e Gemma avrebbero seppellito l’ascia di guerra, si sbagliava. Infatti le due signore, dopo qualche frecciata iniziale e un po’ di convenevoli, hanno iniziato subito a litigare. A Tina non è piaciuto il fatto che Gemma le parlasse sopra, quando non era interpellata e ha iniziato a chiedere alla Toffanin di chiudere il microfono. La Galgani dal canto suo, ha iniziato a fare la lista di tutte le cose sgradevoli che la Cipollari le ha fatto negli ultimi anni. Insomma il litigio era dietro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ durato praticamente 3 minuti il collegamento in serenità chen aveva aperto con lo studio di Uomini e Donne, dove, si sono “collocate” per l’intervista con. Chi pensava che per l’occasione,avrebbero seppellito l’ascia di guerra, si sbagliava. Infatti le due signore, dopo qualche frecciata iniziale e un po’ di convenevoli, hanno iniziato subito a litigare. Anon è piaciuto il fatto chele parlasse sopra, quando non era interpellata e ha iniziato a chiedere allan di chiudere il microfono. La Galgani dal canto suo, ha iniziato a fare la lista di tutte le cose sgradevoli che la Cipollari le ha fatto negli ultimi anni. Insomma il litigio era dietro ...

trash_italiano : TINA E GEMMA A VERISSIMO ?? - Zappullaclary : RT @amicii_news: Come si fa a commentare Tina e Gemma a #Verissimo dopo quello che abbiamo visto su Carola? - uedooc : RT @uedooc: Tina a Gemma: 'Oggi sembra un puffo, puffa, come si chiama Puffetta' #verissimo - uedooc : RT @uedooc: Tina: 'No Maria io esco, ciao Gemma ciao bella, grazie Silvia' e sfila davanti a Gemma #verissimo - nodramaheree : RT @jughel_: 'ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggi con voi due?' Silvia piena di Gemma e Tina dopo soli 10 minuti #verissimo https:… -