Santamaria | «A 8 anni mi rubarono la bandiera della Roma mentre festeggiavo lo scudetto | fu un trauma»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Claudio. Doppiatore, attore di teatro e cinema, ha vinto il David di Donatello nel 2016 con “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Sky sta trasmettendo la serie tv in cui affianca, come protagonista, Edoardo Pesce, “Christian”.è da sempre tifoso. «Mio padre e i miei due fratelli grandi mi hanno instradato. Ma, per restare nel temaserie tv, sono un fedele non praticante. Mi piace ancora guardare le partite, ma mi fermo lì». La partita che ricorda con più piacere è l’ultima nell’anno del secondo, contro il Torino. «Ma più per il dopo. La festa in casa e nelle strade, la gente impazzita dalla gioia. Avevo 8, mio madre mi aveva cucito unaa mano messa su una canna di ...