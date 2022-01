Salto con gli sci | Marius Lindvik vince in rimonta gara-2 a Willingen Geiger supera Kobayashi nella generale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022)conferma il suo ottimo stato di forma e si imponeseconda competizione individuale del weekend sul trampolino grande di, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2021-2022. Quarto podio consecutivo e terzo successo nelle ultime quattro gare disputate (non era presente a Titisee-Neustadt per ragioni legate al Covid) da parte del 23enne norvegese, che raggiunge quota 6 vittorie in carriera nel circuito maggiore lanciando inoltre un segnale di forza molto importante in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Pechino 2022., 6° dopo la prima serie a quasi 15 punti dalla vetta, si è inventato un grandissimo secondovolando fino a 144.5 metri con un ottimo atterraggio e ...