Rea ci dà un taglio netto dopo Amici: la drastica trasformazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Rea è purtroppo stata eliminata nella puntata di Amici andata in onda il 23 gennaio. La cantante ha lasciato lo studio molto provata ed anche tutti i suoi compagni di viaggio sono rimasti molto scossi. Avete visto come è cambiata dopo Amici? Amici ha regalato alla cantante Rea quattro mesi che di certo non potrà mai scordare. L’ex alunna ha però concluso da pochissimo la sua avventura al talent show di Maria De Filippi e la cosa ha sconvolto tutti gli allievi e non solo. Rea-AltranotiziaIl motivo del clamore di questa eliminazione è che non era prevista ed è caduta sui ragazzi come un fulmine a ciel sereno e sotto proposta di Rudy Zerbi. La giovane si è mostrata veramente delusa della decisione del maestro che però è stata irremovibile. Poche ore dopo aver lasciato la scuola di ... Leggi su altranotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) Rea è purtroppo stata eliminata nella puntata diandata in onda il 23 gennaio. La cantante ha lasciato lo studio molto provata ed anche tutti i suoi compagni di viaggio sono rimasti molto scossi. Avete visto come è cambiataha regalato alla cantante Rea quattro mesi che di certo non potrà mai scordare. L’ex alunna ha però concluso da pochissimo la sua avventura al talent show di Maria De Filippi e la cosa ha sconvolto tutti gli allievi e non solo. Rea-AltranotiziaIl motivo del clamore di questa eliminazione è che non era prevista ed è caduta sui ragazzi come un fulmine a ciel sereno e sotto proposta di Rudy Zerbi. La giovane si è mostrata veramente delusa della decisione del maestro che però è stata irremovibile. Poche oreaver lasciato la scuola di ...

Advertising

cidadadoar : è il nuovo taglio di capelli di rea per me ?? - hxIIevator : prossimo tweet su rea che vedo mi taglio la gola non scherzo -