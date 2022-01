Malore improvviso per il Vip, muore in strada davanti a tutti: tragedia e polemiche (Di domenica 30 gennaio 2022) Il suo ricordo a fine articolo. I funerali di René Robert si terranno domani a Pantin, alle porte di Parigi. A salutare il fotografo autore di splendidi ritratti delle stelle del flamenco, e grande amico dello scomparso Paco de Lucia, ci saranno la vedova e Michel Mompontet, il regista e giornalista che ha raccontato la storia della sua morte. Nove ore di agonia in strada in pieno centro a Parigi: René Robert è caduto a terra poco dopo essere uscito di casa, intorno alle 21, probabilmente per un Malore. Nessuno si è fermato ad aiutarlo per tutta la notte, in un quartiere frequentato, vicino a place de la République. L’allarme lo ha dato all’alba un clochard, che sa che cosa significa passare la notte al freddo. I pompieri hanno portato Robert di corsa all’ospedale ma è morto, complice l’ipotermia, a 85 anni, poco dopo il ricovero. «Era anziano ... Leggi su howtodofor (Di domenica 30 gennaio 2022) Il suo ricordo a fine articolo. I funerali di René Robert si terranno domani a Pantin, alle porte di Parigi. A salutare il fotografo autore di splendidi ritratti delle stelle del flamenco, e grande amico dello scomparso Paco de Lucia, ci saranno la vedova e Michel Mompontet, il regista e giornalista che ha raccontato la storia della sua morte. Nove ore di agonia inin pieno centro a Parigi: René Robert è caduto a terra poco dopo essere uscito di casa, intorno alle 21, probabilmente per un. Nessuno si è fermato ad aiutarlo per tutta la notte, in un quartiere frequentato, vicino a place de la République. L’allarme lo ha dato all’alba un clochard, che sa che cosa significa passare la notte al freddo. I pompieri hanno portato Robert di corsa all’ospedale ma è morto, complice l’ipotermia, a 85 anni, poco dopo il ricovero. «Era anziano ...

CorriereAlpi : L'elicottero Falco è intervenuto stamattina per un malore improvviso in un bosco di Arsiè - Alberto93383706 : RT @RItaliaN21: Catania, morta la bambina di 12 anni colpita da malore improvviso a scuola: danni irreversibili dall’arresto cardiaco: http… - POPOLOdiTWlTTER : “Mamma, stringimi forte e promettimi che non piangerai”. Bimba di 13 anni ha un malore e si spegne all’improvviso:… - Marisab79879802 : RT @irred3ntism: Malore improvviso per 12 enni a distanza di 10 giorni, tutte coincidenze mi pare ovvio e poi una 13enne normalissimo direi… - AnnaP1953 : RT @BarbaraRaval: #Chieti. Nicola Galante, 41 anni, cuoco, colpito da un malore mentre era nella sua casa. 'Siamo tutti sconvolti' Fatica a… -