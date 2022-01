Lega | Salvini convocherà consiglio federale

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nei prossimi giorni Matteoildella. All’ordine del giorno, anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la Presidente del Senato Elisabetta Casellati.intende ragionare sul futuro della coalizione, con chi è sinceramente interessato, per costruire un progetto di medio-lungo termine. Lo riferiscono fonti della. L'articolo proviene da Italia Sera.

Matteoè al dunque: lapunterà al centro del sistema politico, abbandonando sovranisti e avventurieri d'Europa in stile Orban, o resterà sul carro di Meloni sempre più a destra? Se ...Ma lo snodo cruciale è stato rappresentato dalla decisione di Matteodi dire sì al bis, dopo che tutte le proposte avanzate dal centrodestra erano cadute nel vuoto. Il leader dellaNord ...(LaPresse) “Io con Matteo (Salvini ndr) ho sempre avuto un buon rapporto, ma non è stato un kingmaker perché come ha detto Giorgia Meloni, come fai ad essere ...I leader del Centrodestra si incontrano sabato nella Capitale: 'Avremo una posizione unitaria'. Berlusconi dovrebbe sciogliere la riserva e annunciare se intende candidarsi. Il segretario della Lega: ...