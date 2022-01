Le fiamme divorano l' ex discoteca Shalimar Esplode la rabbia di Libero Mengucci | ' Gli hanno dato fuoco'

(Di domenica 30 gennaio 2022) SENIGALLIA - Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri nell'exdi Scapezzano. In fumo uno dei cinque edifici che compongono l'intero complesso al civico 30 di via Berardinelli. Il più ...

Advertising

davedonn1 : Nelle ore misteriose della notte dolori fisici mi divorano. Simili alle fiamme, potenti come esplosioni. - f_girasole : RT @RizFabio: 'La carne ci vuol poco a soddisfarla. È il cuore a essere insaziabile, il cuore che ha bisogno di amare, di disperarsi, di ar… - franconemarisa : Le fiamme divorano il monastero zen. “Sarà dura, ma è un’opportunità di risveglio” - StampaAsti : Le fiamme divorano il monastero zen. “Sarà dura, ma è un’opportunità di risveglio” - f_uccheddu : RT @RizFabio: 'La carne ci vuol poco a soddisfarla. È il cuore a essere insaziabile, il cuore che ha bisogno di amare, di disperarsi, di ar… -

Ultime Notizie dalla rete : fiamme divorano

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI CRONACA Ex discoteca Shalimar in, bloccate tutte le stradeLesi sono subito propagate, hanno intaccato le travi in legno e iniziato a bruciare la copertura del tetto. Il fumo si è rapidamente diffuso riempiendo anche la tromba della scala. Una coltre ...Addio per sempre ad un pezzo di storia della movida senigalliese. Se ne va in uno dei modi peggiori, divorato delle fiamme, l’edificio a monte del complesso che costituiva lo Shalimar, l’ex discoteca, ...SENIGALLIA - Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri nell’ex Shalimar di Scapezzano. In fumo uno dei cinque edifici che compongono l’intero complesso al civico 30 ...