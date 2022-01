Isola dei Famosi 2022, gruppi di naufraghi e cast di concorrenti, nomi bomba: Alvin torna nel ruolo di inviato (Di domenica 30 gennaio 2022) Grandissime novità per quanto riguarda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 in partenza subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show ancora Ilary Blasi. Isola dei Famosi, gruppi di naufraghi e cast: Alvin torna nel ruolo di inviato Secondo TVBlog i concorrenti della prossima edizione saranno divisi in due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 30 gennaio 2022) Grandissime novità per quanto riguarda la nuova edizione dell’deiin partenza subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show ancora Ilary Blasi.deidineldiSecondo TVBlog idella prossima edizione saranno divisi in due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

