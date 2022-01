Il pagellone del Quirinale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Matteo Salvini: fa la figura del pugile suonato. Ogni volta che sale sul ring si prende una papaia in faccia e esce tramortito. Riesce a bruciare candidati come un piromane ad agosto in Sicilia: Nordio, Moratti, Pera, Casellati, Cassese, Frattini e chi più ne ha più ne metta. Riesce anche a farsi infinocchiare dal Pd quando Letta gli fa credere di voler puntare su Belloni: lui si fida, e sbaglia. È solo riuscito a sbarrare la strada a Draghi: dimostra ancora una volta di essere un grande comunicatore, ma un tattico mediocre. Leadership azzoppata, voto: 3 Giorgia Meloni: nel terremoto del centrodestra lei è la casetta di legno che resta in piedi per miracolo: ha giocato meglio di altri, ma ora è la leader di Chernobyl. Bella fregatura, ma un po’ ci ha messo del suo: ha tirato la corda per pestare i piedi a Salvini; ha realizzato il blitz con Crosetto; ha chiesto di tentare la carta ...