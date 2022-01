Il Capo dello Stato Mattarella |   Ho il dovere di non sottrarmi

(Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - "Avevo altri piani ma se serve sono a disposizione". Sergioaccetta quel che aveva cercato di scongiurare fino all'ultimo: sarà il successore di se stesso al Quirinale. La grave crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo "impongono di non sottrarsi ai doveri a cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini" spiega appena i presidenti delle Camere Roberto Fico ed Elisabetta Casellati gli comunicano ufficialmente la rielezione. La casa affittata vicino alla figlia, i progetti di pomeriggi con i nipoti, il ritorno agli studi giuridici, una vita normale. E la volontà di non stiracchiare la Costituzione, la speranza del ritorno a una fisiologica normalità istituzionale, con i partiti in grado di ...

IlStato - sottolineano i maggiori quotidiani - è rimasto "nell'interesse della Nazione". C'è chi definisce le votazioni "un dramma in otto atti" e chi vede la decisione di Mattarella come ...Sì, perché Mattarella vorrebbe almeno godersi il più possibile la casa di via Lutezia numero 2 , quartiere Parioli, dove ilStato ha preso casa in affitto. L'intenzione di Mattarella, ...Sergio Mattarella rieletto al Quirinale con 759 voti, superando il quorum di 505 voti. Mattarella ha accettato l’elezione “con ...Alghero e La Maddalena le mete scelte dal Capo dello Stato La visita a Sassari per l’inaugurazione dell’anno accademico ...