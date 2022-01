GF Vip, Urtis si dichiara ad Alex Belli: “Per stare con lui andrei anche con Delia!” (Di domenica 30 gennaio 2022) Intervistato nella trasmissione radiofonica “Non succederà più”, Giacomo Urtis ha parlato del concetto di amore libero di Alex Belli e Delia Duran e ha spiegato di aver fatto anche lui in passato il “terzo elemento” di una coppia. Non solo, perché il chirurgo ed ex gieffino ha ammesso che anche lui andrebbe con Alex e Delia. O meglio, ha dichiarato maliziosamente: “Pur di andare con Belli, accetterei anche Delia! Anzi mi candido, fanno dei provini?” ha chiosato Urtis. E chissà se l’attore risponderà a questa provocazione scherzosa… ma non troppo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Delia Duran sorpresa a leggere di nascosto: esplode il copione-gate Tra le mura ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 30 gennaio 2022) Intervistato nella trasmissione radiofonica “Non succederà più”, Giacomoha parlato del concetto di amore libero die Delia Duran e ha spiegato di aver fattolui in passato il “terzo elemento” di una coppia. Non solo, perché il chirurgo ed ex gieffino ha ammesso chelui andrebbe cone Delia. O meglio, hato maliziosamente: “Pur di andare con, accettereiAnzi mi candido, fanno dei provini?” ha chiosato. E chissà se l’attore risponderà a questa provocazione scherzosa… ma non troppo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti… GF Vip, Delia Duran sorpresa a leggere di nascosto: esplode il copione-gate Tra le mura ...

