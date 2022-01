Federer: 'Mai sottovalutare un campione'. E Nole: 'Risultato straordinario' (Di domenica 30 gennaio 2022) Così Roger Federer sui social poco dopo la vittoria di Nadal a Melbourne: 'Congratulazioni al mio amico e grande rivale per il 21° Slam della carriera. Pochi mesi fa parlavamo del fatto che entrambi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) Così Rogersui social poco dopo la vittoria di Nadal a Melbourne: 'Congratulazioni al mio amico e grande rivale per il 21° Slam della carriera. Pochi mesi fa parlavamo del fatto che entrambi ...

