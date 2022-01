Calciomercato Juve, si discute per altri tre giocatori con il Cagliari (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Juve: non solo Nandez. Tre giocatori in ballo con il Cagliari. Ultime notizie sull’asse tra bianconeri e rossoblù Secondo quanto riferito da Sky Sport, in queste ore Juve e Cagliari stanno trattando il passaggio di Nahitan Nandez in bianconero. Nell’affare potrebbero rientrare però altri giocatori. Si parla di Ladinetti, classe 2000 che andrebbe a rinforzare la Juventus U23. A compiere il percorso inverso potrebbe essere Kaio Jorge, in prestito secco, ma si parla anche di Dragusin, vicino comunque alla Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022): non solo Nandez. Trein ballo con il. Ultime notizie sull’asse tra bianconeri e rossoblù Secondo quanto riferito da Sky Sport, in queste orestanno trattando il passaggio di Nahitan Nandez in bianconero. Nell’affare potrebbero rientrare però. Si parla di Ladinetti, classe 2000 che andrebbe a rinforzare lantus U23. A compiere il percorso inverso potrebbe essere Kaio Jorge, in prestito secco, ma si parla anche di Dragusin, vicino comunque alla Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

