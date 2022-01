Amadeus annuncia Fiorello al Festival di Sanremo 2022 | la conferma in un divertente siparietto tra i due

(Di domenica 30 gennaio 2022)hato la presenza dialdiormai prossimo alla partenza. In unvideo mandato in onda nell’edizione del Tg1 delle 13,30, il conduttore ha improvvisato unsketch con lo showman, mostratosi in accappatoio e bigodini nella stanza d’albergo dove risiede assieme allo stesso ‘Ama’. “Non so che cosa farà” le parole del conduttore in riferimento alla partecipazione del suo braccio destro.: ilvideo al Tg1 Alla fine l’ufficializzazione è arrivata dallo stesso, conduttore e direttore artistico deldi ...

Ad annunciare la notizia dell'ultima ora è il profilo Instagram del settimanale Chi , che: ... Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di, come sempre ". Resta ...Domenica, a Che Tempo Che Fa, lo stessosarà in studio per raccontare la nuova edizione del Festival. In particolare, come annunciato dai canali social della trasmissione,sarà ospite ...Amadeus ha confermato la presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2022 ormai prossimo alla partenza. In un divertente video mandato in onda nell’edizione del Tg1 delle 13,30, il conduttore ha impro ...E’ tutto pronto per il festival più atteso dell’anno: Il Festival di Sanremo! Nel 2022, sul palco dell’Ariston a condurre il programma ci sarà Amadeus. Ma ci sono in programma tante novità, come la pr ...